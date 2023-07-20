В нескольких районах Башкирии зафиксированы показатели критической убыли населения

Оперативные итоги естественного движения населения Башкирии за первые пять месяцев текущего года обнародовал Башстат. За этот период в республике родились 14 648 младенцев, в то время как из жизни ушли 20 295 человек. Это привело к естественной убыли населения в размере 5 647 человек, или -3,3 на 1 000 жителей.
Тем не менее, в трех районах Башкирии фиксируется прирост населения. Самые высокие цифры отмечены в Бурзянском районе, где прирост составил +4,1 на 1 000 населения. К благоприятным территориям по данному показателю можно отнести Абзелиловский (+2) и Уфимский (+1,5) районы республики.
В Бураевском и Федоровском районах ситуация по убыли населения зафиксирована на критических отметках: здесь этот показатель составил 13,6 на 1 000 жителей.
Аналогичная ситуация наблюдается в Калтасинском (-10,3), Миякинском (-9,9) и Краснокамском (-9,4) районах Башкирии.