В нескольких районах Башкирии зафиксированы показатели критической убыли населения

Оперативные итоги естественного движения населения Башкирии за первые пять месяцев текущего года обнародовал Башстат. За этот период в республике родились 14 648 младенцев, в то время как из жизни ушли 20 295 человек. Это привело к естественной убыли населения в размере 5 647 человек, или -3,3 на 1 000 жителей.