В Уфе состоится Всероссийский форум оздоровительных практик «Здоровье и туризм»

Всероссийский форум оздоровительных практик “Здоровье и туризм” примет гостей со всей страны в городе Уфа!
29-30 июля 2023 года в рамках форума “Здоровье и туризм” состоится масштабный банный фестиваль “На Рахате” в парке культуры и отдыха Кашкадан.
Мероприятие посвящено культуре банного отдыха, совмещено с чемпионатом Приволжского федерального округа по банному мастерству и отборочным этапом чемпионата России по коллективному парению. Также лидеры банной индустрии страны выступят с самыми актуальными темами в рамках бизнес-конференции.
Гостей фестиваля ждет насыщенная шоу-программа, мастер-классы и коллективные парения от лучших пармастеров страны, расслабляющие практики и зона массажа, водные аттракционы, гастрофестиваль, спортивные соревнования, пенная вечеринка и культурно-развлекательная программа от выдающихся артистов Республики Башкортостан!
Обустройство банного городка
Сердцем банного городка будет являться открытая просторная площадка, которая будет состоять из 3-х надувных общественных бань.
А еще авторские программы парения от лучших пармастеров страны (детское парение, аромапарение, этнические и народные парения и т.д.)
Водные аттракционы, бассейны, обливные устройства, в том числе ливень-рекордсмен с массой сброса воды более 400 литров, изготовленный в 2022 году для фестиваля «НА РАХАТЕ» и внесенный в Книгу рекордов России, как самое большое обливное устройство.
Чемпионаты
В рамках мероприятия будет проводиться два отборочных чемпионата при поддержке Национальной Банной Ассоциации (НБА).
29 июля состоится закрытый чемпионат Приволжского федерального округа по банному мастерству, участниками которого станут финалисты отборочных региональных чемпионатов Республик Башкортостан, Татарстан и Удмуртии, Саратовской, Самарской и Кировской областей.
Победитель получает путевку на финал России — чемпионат «Русь Банная» (11-13 августа, г. Суздаль).
30 июля пройдет открытый отборочный этап чемпионата России по коллективному парению «НА РАХАТЕ 2023». Особенностью данного чемпионата является народное голосование!
Банный бизнес-форум «БАНЯ, КАК БИЗНЕС»
Представители компаний-лидеров банной индустрии страны выступят с самыми актуальными вопросами и обсуждениями.
Темы: инвестиции, проектирование, строительство и отделка, оборудование и наполнение, туризм и сервис, маркетинг, продажи и персонал.
Медийные спикеры:
Олег Пашков (Жар Птица, Орловские бани)
Сергей Нестеров (Siberia)
Владимир Горемыкин (ВедаБанЯ, Sangens)
Станислав Столяров (KSEBE)
Сергей Смирнов (Grill’D, SANGENS)
Кристина Бугрова (Баня на крыше)
Ярмарка мастеров
Красочная ярмарка мастеров, где гости смогут погрузиться в атмосферу башкирского радушия, приобрести аксессуары для парения и обустройства бани, а также подарки себе и родным.
Рекорд России
В прошлом году на банном фестивале “НА РАХАТЕ” были установлены два Рекорда России – по самому массовому коллективному парению в мобильной бане (в парной одновременно парились 103 человека) и по самому большому обливному устройству на 400 литров воды.
В этом году на фестивале также планируется установление Рекордов России, а каких именно гости смогут узнать ближе к дате мероприятия.
Форум пройдет при поддержке Правительства РБ.
Место проведения: в парк культуры и отдыха Кашкадан, по адресу Республика Башкортостан, Уфа, улица Маршала Жукова, 31 Официальный сайт: https://нарахате.рф.