Мэр Давлеканово понесет наказание за превышение должностных полномочий

По информации Следкома и прокуратуры Башкирии, в 2019 году в ходе реализации нацпроекта «Экология» администрация города Давлеканово заключила муниципальный контракт с «Уфимской Газовой компанией» на строительство системы очистки воды на сумму более 89 млн рублей. Однако в процессе выполнения контракта выявились серьезные нарушения.

Как выяснилось, глава города несмотря на то, что был в курсе того, что подрядчик отклонился от утвержденных проектных решений, не предпринял действий по корректировке документации и повторной государственной экспертизе, что противоречило градостроительному законодательству.

С августа по декабрь 2019 года подрядчик осуществлял работы с нарушениями документации. Более того, мэр допустил фальсификацию актов о приемке выполненных работ и завысил их стоимость. В итоге подрядчику была необоснованно перечислена сумма около 89 млн рублей.

Кроме того, мэр Давлеканово заключил муниципальный контракт с «Башкирской инженерно-строительной компанией», принадлежавшей его знакомым. Однако, после завершения строительства, оказалось, что услуги оказаны не были, но тем не менее, глава города поручил своим подчиненным подготовить документы и выплатить компании более 500 тысяч рублей.

В результате неправомерных действия чиновника система очистки воды до сих пор не введена в эксплуатацию, внесенные изменения в проектно-сметную документацию не прошли экспертизу, а качество питьевой воды не соответствует нормам СанПиН. Ущерб бюджету города превысил сумму в 89 млн рублей.