Дети-сироты будут получать жилищный сертификат в 21 год

Накануне Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, которым предусмотрено право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение государственной выплаты на приобретение жилья либо погашение ипотеки.

Соответствующий сертификат указанные категории граждан смогут получить при достижении ими 21 года.

Аналогичным правом будут наделены дети-сироты, которые участвовали в специальной военной операции, а также те, кто уже сам является родителем и планирует приобрести жилье на маткапитал.

Напомним, в первоначальной версии проекта закона право на получение выплаты предлагалось предоставлять в возрасте 23 лет.