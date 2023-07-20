Дети-сироты будут получать жилищный сертификат в 21 год

Накануне Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, которым предусмотрено право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение государственной выплаты на приобретение жилья либо погашение ипотеки.   

Фото №1 - Дети-сироты будут получать жилищный сертификат в 21 год

Соответствующий сертификат указанные категории граждан смогут получить при достижении ими 21 года.

Аналогичным правом будут наделены дети-сироты, которые участвовали в специальной военной операции, а также те, кто уже сам является родителем и планирует приобрести жилье на маткапитал.

Напомним, в первоначальной версии проекта закона право на получение выплаты предлагалось предоставлять в возрасте 23 лет.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Башкирии были обеспечены жильем 945 детей-сирот, а также дети, которые остались без попечения родителей.

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