Дорожники из Башкирии помогают восстанавливать дорожно-транспортную инфраструктуру в ЛНР

На этой неделе в Луганскую Народную Республику отправилась уже третья бригада из Башкирии. В числе специалистов – машинисты дорожной техники, мастера, водители и инженеры. В настоящее время бригады уже работают.

В региональном Минтрансе сообщили, что до конца текущего года специалисты «Башкиравтодора» поставили себе задачу отремонтировать порядка 17 объектов общей протяженностью около 26 км.

В настоящее время в надлежащее состояние приведены почти 10 км дорог на территории нового субъекта. Речь идет о ремонте трасс между населенными пунктами Красный Луч - Хрустальное, Хрустальное - Вахрушево. В самом Вахрушеве еще четыре объекта дорожной инфраструктуры введены в эксплуатацию. Сейчас наши дорожники работают в поселке Хрустальное.

По словам главы Минтранса Башкирии Александра Клебанова, специалисты трудятся почти без выходных, а если позволяют погодные условия, то работа продолжается и в субботу и воскресенье.

Ранее мы сообщали о том, что в прошлом году по поручению Радия Хабирова в Луганскую народную республику из Башкирии был отправлен асфальтобетонный завод, который ежедневно производит 300 тонн асфальта.

По предварительным оценкам, все дорожно-восстановительные работы будут завершены в срок до 15 декабря текущего года.