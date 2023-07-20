В Уфе покажут кино под открытым небом

Завтра, 21 июля, на площадке Демского парка Уфы посетители могут стать участниками и зрителями фестиваля уличного кино, сообщил глава администрации Демского района Антон Тарасов в своих социальных сетях.

Фестиваль стартует в 21:00 и предлагает зрителям насладиться лучшими отечественными короткометражками под открытым небом.

Такие просмотры, ставшие уже традицией, привлекают множество наших соотечественников с 2014 года, позволяя им наслаждаться произведениями искусства в уютной атмосфере своих родных городов.

По итогам просмотра зрителям предоставят возможность выбрать лучший фильм, который, по их мнению, заслуживает победу в фестивале.

Конкурсная программа этого года порадует зрителей шестью короткометражными лентами, которые были сняты талантливыми российскими кинематографистами. Среди участников будут и дебютанты, только начинающие свой путь в мире кино, а также профессионалы, чьи работы уже завоевали признание зрителей и критиков.