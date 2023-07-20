Жительница Башкирии отдала псевдоцелителям более 1 млн рублей

В башкирском Нефтекамске пенсионерка стала жертвой мошенников, которые выдавали себя за «экстрасенсов».
Она уже написала заявление в полицию, в котором сообщила, что попросту на одном из каналов ТВ она увидела рекламу «целителей» и позвонила по указанному номеру телефона. «Ясновидящие» на том конце провода убедили женщину в том, что на ней лежит страшная порча, которая грозит гибелью её близких, если она не примет срочных мер. Встревоженная 65-летняя женщина поверила самозванцам и согласилась на сеансы снятия порчи по телефону.
С марта этого года пострадавшая перевела вымогателям более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Она потратила все свои сбережения и теперь была вынуждена брать кредиты, чтобы продолжить «снятие порчи». Но банки отказываются помогать пенсионерке, а аферисты продолжают названивать.
В МВД по РБ призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки обманщиков.