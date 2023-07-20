Жительница Башкирии отдала псевдоцелителям более 1 млн рублей

Она уже написала заявление в полицию, в котором сообщила, что попросту на одном из каналов ТВ она увидела рекламу «целителей» и позвонила по указанному номеру телефона. «Ясновидящие» на том конце провода убедили женщину в том, что на ней лежит страшная порча, которая грозит гибелью её близких, если она не примет срочных мер. Встревоженная 65-летняя женщина поверила самозванцам и согласилась на сеансы снятия порчи по телефону.