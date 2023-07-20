Башкирия вошла в десятку рейтинга по количеству оформленных «Пушкинских карт»

Всего с момента запуска программы «Пушкинские карты» оформили более 8,6 млн молодых россиян, что составляет свыше 50% молодежи от 14 до 22 лет. К программе присоединились более 10,7 тысяч организаций культуры, в том числе 3,9 тысяч кинотеатров и 1 тысяч музеев. Самым популярным направлением остается кино: более трети всех билетов приобретаются в кинотеатры. 21% от общего количества составили спектакли и концерты, 16% — выставки, 2% — лектории и творческие встречи.