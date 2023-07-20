В Уфе волонтеры начали подготовку к Летним играм сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Накануне в столице республики прошёл мастер-класс с опытным сурдопереводчиком Ириной Ильтубаевой. Волонтёры сразу же освоили базовые фразы приветствия и вскоре начали общаться друг с другом на жестовом языке.

Моя задача заключается в том, чтобы подготовить волонтеров для того, чтобы они имели навыки общения с глухими, Самые базовые жесты даю – жесты приветствия, жесты направления различных объектов.

Ирина Ильтубаева, сурдопереводчик

Я участвовала на 10-м форуме регионов Беларуси и России, ожидаю позитивных эмоций, общения с людьми, представителями разных стран.

Мария Степанова, волонтёр

Всего на Летних играх Сурдлимпийцев «Мы вместе спорт» будет задействовано 210 волонтёров. Есть уфимские ребята, есть и иногородние. Большинство волонтёров опытные, учитывая особенный статус мероприятия, но есть и новички. Их уже разделили на несколько зон: аэропорт, гостиницы и спортобъекты. Работа у волонтёров предстоит непростая, зачастую в аэропорту и гостиницах у них будут ночные смены.

 Стараемся. Все волонтеры не знали жестовый язык, первые фразы приветствия все уже выучили. Все гости слабослышащие, волонтеры будут знать основные моменты.

Тимур Гадельшин, руководитель волонтерского корпуса Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»
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