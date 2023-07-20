В Уфе волонтеры начали подготовку к Летним играм сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Моя задача заключается в том, чтобы подготовить волонтеров для того, чтобы они имели навыки общения с глухими, Самые базовые жесты даю – жесты приветствия, жесты направления различных объектов.

Всего на Летних играх Сурдлимпийцев «Мы вместе спорт» будет задействовано 210 волонтёров. Есть уфимские ребята, есть и иногородние. Большинство волонтёров опытные, учитывая особенный статус мероприятия, но есть и новички. Их уже разделили на несколько зон: аэропорт, гостиницы и спортобъекты. Работа у волонтёров предстоит непростая, зачастую в аэропорту и гостиницах у них будут ночные смены.