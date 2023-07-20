В Башкирии аграрии продолжают уборку хлебов

По информации пресс-службы Минсельхоза Башкирии, по состоянию на сегодняшний день убрано 5,5 тысяч тонн озимой пшеницы.
Сообщается, что урожай созрел в большинстве районов региона, однако уборке препятствует дождливая погода.
Большая часть собранного хлебного урожая убрана на территории хозяйств Аургазинского и Стерлитамакского районов. Здесь валовой сбор озимой пшеницы составил 2,5 и 1,5 тыс. тонн соответственно.
Также к уборке приступили в Давлекановском, Зианчуринском, Илишевском, Ишимбайском, Кармаскалинском, Туймазинском и Уфимском районах республики.
Комбайны работают на территории 11 районов. В настоящее время идет сбор урожая гороха, ржи и рыжика.
Вчерашние данные по общему валовому бору зерна и маслосемян – 6,1 тыс. тонн.