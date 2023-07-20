В Башкирии аграрии продолжают уборку хлебов

По информации пресс-службы Минсельхоза Башкирии, по состоянию на сегодняшний день убрано 5,5 тысяч тонн озимой пшеницы.

Сообщается, что урожай созрел в большинстве районов региона, однако уборке препятствует дождливая погода.

Большая часть собранного хлебного урожая убрана на территории хозяйств Аургазинского и Стерлитамакского районов. Здесь валовой сбор озимой пшеницы составил 2,5 и 1,5 тыс. тонн соответственно.

Также к уборке приступили в Давлекановском, Зианчуринском, Илишевском, Ишимбайском, Кармаскалинском, Туймазинском и Уфимском районах республики.

Комбайны работают на территории 11 районов. В настоящее время идет сбор урожая гороха, ржи и рыжика.