Трое мужчин из Башкирии устроили дебош в аэропорту

Прибыв к стойке регистрации, стражи порядка задержали троих уроженцев Башкирии 51, 44 и 41 лет и 48-летнего жителя Челябинской области. Несостоявшихся пассажиров полицейские доставили в служебное помещение, где троих из них привлекли к административной ответственности по статье «появление в общественном месте в состоянии опьянения» с назначением штрафа в размере 500 рублей, а еще одного, позволившего себе грубое общение с персоналом воздушной гавани – по статье «мелкое хулиганство» с назначением штрафа на сумму 500 рублей.