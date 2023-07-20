В Уфе десятки человек лишилась квартир из-за черных риелторов

В Уфе десятки человек лишились своих квартир после обращения к риелторам. Согласно неким "предварительным" договорам, им обещали решить вопрос с квадратными метрами. Некоторым на руки под расписку даже давали аванс за продажу жилья. Но после выяснялось, что все бумаги юридической силы не несут, а значит, и выплачивать основную сумму продавцам необязательно.

В палатке на берегу Белой Эльвира Мингазова читает мемуары, ее муж, Алексей Назаров, готовит пищу. Со стороны кажется, что супруги отдыхают на природе. Но на самом деле они здесь живут.

Они моются в реке, спят на ковре и едят консервы. В палатку Эльвира с Алексеем переехали из двухкомнатной квартиры после того, как решили ее продать. Собственником квадратных метров была сама Эльвира и ее сестра – Гульнара.

Деньги не получили, как выяснилось, около десятка жителей Уфы. Они собрались вместе и штурмуют офис, в котором находится один из риэлторов, который, по словам пострадавших, обманул их.

По словам обманутых, действовали как минимум три человека: один оформлял документы, другой получал деньги от продажи квартир под расписку, третий, который сейчас якобы скрывается в Москве и придумал махинации. На встрече с одним из участников схемы обманутые клиенты дошли до рукоприкладства.

Супруги Эльвира и Алексей между тем переехали в комнату, которую им временно предоставила адвокат Оксана Бабичева. Женщина сейчас занимается их делом. Она провела свое расследование и выяснила, что все обманутые продавали квартиры и плохо представляли, как выглядит эта процедура.

Кроме того, адвокат сама установила роли и причастность всех, чьи имена фигурировали в сделках. Также известно, что один из риэлторов ранее был судим за махинации с квартирами.