В Башкирии изменились правила отдыха на особо охраняемых природных территориях

Соответствующие поправки внесены в документ, который подписал Глава республики Радий Хабиров. Он вступит в силу уже этой осенью.

Основная цель закона: сохранение природных богатств особо охраняемых природных территорий в связи с растущим туристическим потоком в республику.

По словам спикера Госсобрания Константина Толкачева, для того чтобы бизнес мог развиваться без нанесения ущерба памятникам природы, была необходима выработка четких правил.