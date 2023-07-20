В Башкирии изменились правила отдыха на особо охраняемых природных территориях

Соответствующие поправки внесены в документ, который подписал Глава республики Радий Хабиров. Он вступит в силу уже этой осенью.
Основная цель закона: сохранение природных богатств особо охраняемых природных территорий в связи с растущим туристическим потоком в республику.
По словам спикера Госсобрания Константина Толкачева, для того чтобы бизнес мог развиваться без нанесения ущерба памятникам природы, была необходима выработка четких правил.
Теперь закон содержит статью, которой определены критерии и особенности туризма в пределах таких зон. В их числе: туризм на территории специально оборудованных мест, сохранение объектов культурного наследия, соблюдение предельно допустимой рекреационной емкости особо охраняемых природных территорий.