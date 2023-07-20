В Уфе ограничат движение транспорта на Затонском шоссе

В связи с их проведением 24 июля с 8:00 до 16:00, 26 июля с 9:00 до 13:00, 27 июля с 7:00 до 14:00, 28 июля с 8:00 до 17:00 и 29 июля с 7:00 до 17:00 будет перекрываться Затонское шоссе на въезде в город – от съезда в сторону ул. Придорожной (напротив автозаправки) до съезда с проспекта Дружбы Народов.