Башкирия вошла в десятку рейтинга регионов-лидеров по объемам социальной помощи

В 2022 году на поддержку населения в различных регионах России было выделено 675,9 млн рублей, сообщает Росстат.

Башкирия получила 9,8 млн рублей на оказание помощи нуждающимся, что составляет прирост в 10,2% по сравнению с предыдущим годом. По объему социальной поддержки населения Башкирия занимает седьмое место среди всех регионов России.

Лидирует в рейтинге Москва. В прошлом году столица получила 278,1 млн рублей на социальную поддержку нуждающимся, что составляет 41% от общей суммы по стране.

На втором месте рейтинга расположился Санкт-Петербург с 68,2 млн рублей, на третьем – Московская область с 49,3 млн рублей. Тюменская область (21,8 млн) и Краснодарский край (11,9 млн) замыкают пятерку лидеров.