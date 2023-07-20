Школы Башкирии оснастят системой интеллектуального видеонаблюдения

Инновационная система разработана с целью обнаружения и идентификации потенциально опасных личностей, приближающихся к школьным территориям, и незамедлительного уведомления правоохранительных органов.

Этот комплекс видеонаблюдения успешно внедрен на школьных площадках по поручению главы региона, информирует Минобрнауки РБ.

Система «умных камер» работает круглосуточно, осуществляя распознавание посетителей школы, включая учащихся, по лицам и биометрическим данным. Кроме того, она способна автоматически обнаруживать наличие огнестрельного оружия в руках потенциально опасных посетителей общеобразовательных учреждений.

Благодаря оперативной обработке информации, полученной от системы, правоохранительные органы и администрация школы незамедлительно получают уведомления о потенциальных угрозах.