В Башкирии завершено расследование несчастного случая на БСК

Сообщается, что 19 мая 54-летняя сотрудница АО «Башкирская содовая компания» пришла в ночную смену на работу и приступила к исполнению своих обязанностей: перевозила на погрузчике биг-беги (товар в мягких контейнерах) на склад.

Во время разворота машина продолжала двигаться назад, так как женщина не смогла ее остановить, что повлекло за собой съезд погрузчика с рампы и падение на железнодорожные рельсы. Работницу доставили с больницу, где медики диагностировали тяжелую травму.