В Башкирии эффективность работы директоров школ будут оценивать по-новому

В течение года работа руководителей общеобразовательных учреждений будет оцениваться по определенным критериям эффективности. Соответствующий приказ Минобрнауки Башкирии размещен на интернет-портале правовой информации региона.

В числе новых критериев оценки эффективности директоров школ – выполнение госзадания, реализация образовательных программ с применением электронного и дистанционного обучения, удовлетворенность обучающихся качеством обучения, введение инновационных программ, соблюдение финансово-хозяйственной дисциплины, оценка качества образования, создание условий для осуществления образовательной деятельности, содействие занятости инвалидов и другие.