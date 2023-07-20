В Уфе дом на улице Горького оказался непригодным для проживания

Госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору организовал проведение проверки деятельности управляющей организации ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ». Известно, что в адрес компании поступали жалобы от жителей многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Горького, 40. Об этом рассказал председатель ведомства Артур Давлетшин.

По итогам проверки установлено, что в общих коридорах, санузлах 1, 2 и 3 этажей имеются трещины, на фасаде и цоколе отслоилась штукатурка, в местах общего пользования выявлена неисправность полов, протекают потолки и стены в кухнях, санузлах, прачечных и душевых помещениях.

Кроме того, находятся в неисправном состоянии: электротехническая проводка, арматура в коридорах общего пользования, а также газовые плиты, вентиляция и кровля. Выявлены и иные нарушения.

По итогам проверки в отношении управляющей компании был составлен протокол и выдано предписание о необходимости устранить обнаруженные нарушения в соответствии с нормативными требованиями в срок до 16 октября 2023 года.

Материалы проверки будут направлены Госжилнадзором в администрацию Уфы для рассмотрения на заседании межведомственной комиссии с целью решения вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и его последующем сносе.