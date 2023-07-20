В Башкирии вертолёт эвакуировал группу спасателей из лесного пожара

Заместитель председателя Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов сообщил ИА «Башинформ» о ходе ликвидации пожара в Белорецком районе.
Впервые возгорание зафиксировали 9 июля. Из-за сильного ветра существовала опасность перехода пожара на деревни Азнагулово и Катарыш. Его ликвидацией занимались 267 человек и 57 единиц техники.
В один день пожар перекинулся с низового на верховой. 24 спасателя оказались в ловушке, но, к счастью, успели передать свои координаты специалистам. Группу эвакуировали из пекла с помощью вертолёта Ка-32А11ВС с позывным «Ястреб».
Видео: ИА Башифнорм.