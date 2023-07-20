В Башкирии вертолёт эвакуировал группу спасателей из лесного пожара

Заместитель председателя Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов сообщил ИА «Башинформ» о ходе ликвидации пожара в Белорецком районе.

Фото №1 - В Башкирии вертолёт эвакуировал группу спасателей из лесного пожара

Впервые возгорание зафиксировали 9 июля. Из-за сильного ветра существовала опасность перехода пожара на деревни Азнагулово и Катарыш. Его ликвидацией занимались 267 человек и 57 единиц техники.

В один день пожар перекинулся с низового на верховой. 24 спасателя оказались в ловушке, но, к счастью, успели передать свои координаты специалистам. Группу эвакуировали из пекла с помощью вертолёта Ка-32А11ВС с позывным «Ястреб».

С земли пришла информация, что огонь отрезал группу спасателей от путей отхода. Они стали подниматься на гору все выше и выше, и оттуда увидели, что им некуда деваться. Было принято решение их оттуда эвакуировать. Было большое задымление. Нашли их не сразу, только после того, как они запустили сигнальную ракету. Подлетели к месту: к склону горы, к скалистой местности. Они даже успели подготовить более-менее площадку для посадки, спилили высокие кустарники. Тихонечко спускались, площадка для эвакуации была сложной, но все получилось, мы справились. Сначала десять человек вывезли, потом 14 — все уместились. Со всеми все было хорошо, немного закоптились, конечно, устали. Весь экипаж постарался, большая работа была проведена борт-механиком, он был глазами командира во время посадки с подбором людей: осматривал местность, оценивал ситуацию.

Виталий Дорошин, пилот Госкомитета РБ по ЧС

Видео: ИА Башифнорм. 

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