В Уфимском хосписе прошел День открытых дверей для журналистов

Уфимский хоспис начал наполняться жизнью. Накануне прошел День открытых дверей для республиканских журналистов. Им рассказали о работе социального учреждения, организовали мастер-класс по общению и уходу за подопечными. Открытия стационара первого Уфимского хосписа ждали многие: общественники, фонды, подопечные и их семьи – те, кто долгие годы добивался открытия хосписа в Уфе. Места, где можно помочь людям с неизлечимыми болезнями, где избавляют от боли и страха, где поддерживают родных и близких. Решение построить здание принял в 2019 году тогда временно исполняющий обязанности главы региона Радий Хабиров встретился с основателем Фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер. И вот хоспис принял первых подопечных.

У Василия Эрмовича далеко идущие планы. В 74 года жизнь может заиграть новыми красками. Даже после перенесенных инсультов, последствия которых помогают перебороть в хосписе. И дело не в лекарствах, процедурах и системах. Это, конечно, само собой разумеющееся лечение и поддержка. Воодушевляет сама обстановка. Книги на полках – как семейная библиотека, цветы, картины на стенах – домашняя атсмофера. И ее можно дополнить своими важными деталями, например, фотографиями близких. В отдельной комнате, потому что здесь нет палат.

Людмила Ивановна – одна из первых подопечных стационарного хосписа. В своей квартире она не могла передвигаться, жила в четырех стенах. Здесь можно и выходить на прогулку, и общается – подружилась с медсестрами и с соседями. И даже концерты теперь не мечта, а реальность. В хосписе есть все условия, чтобы люди, которые находятся даже в очень тяжелом состоянии, чувствовали себя комфортно.

Уфимский хоспис строился с нуля, а не въезжал в приспособленное помещение. Поэтому здесь предусмотрено все до мелочей: комнаты с отдельным выходом расположены на первом этаже, есть бассейн, кафе, в комнатах специальные кровати для лежачих больных и есть спальные места для родственников. Это все увидели журналисты, ведь именно представителям СМИ важно объяснить, почему хоспис в некоторых ситуациях уютнее и роднее.