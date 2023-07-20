В Башкирии сотрудники ГИБДД стреляли во время погони за пьяным водителем

Водитель преследуемого автомобиля создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения и не реагировал на неоднократные требования полицейских об остановке. Было принято решение о применении табельного оружия. Автоинспектор произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего водитель, снизив скорость, съехал на обочину. В результате применения оружия никто не пострадал. После этого нарушитель бросил автомобиль и попытался скрыться в лесу, но был задержан сотрудниками полиции. Водителем оказался 33-летний местный житель. Освидетельствование мужчины показало 0,262 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении него составлено три административных материала за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, управление автомобилем будучи лишенным права управления транспортными средствами.