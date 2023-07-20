В школе Уфы обновили систему подачи питьевой воды

В одной из уфимских школ в пилотном режиме установили пурифайеры . Это устройства для фильтрации водопроводной воды. Система была разработана специально для республики.

И это пока первая партия кулеров. Вода в них проходит десять ступеней очистки. Кроме того, в автомате она насыщается кальцием, магнием, калием и йодом. В пурифайере установлена также кнопка, которая обеззараживает озоном, к примеру, воспользоваться этой функцией можно для дебактеризации ёмкости. Отдельный промышленный кулер с 9-ступечатой системой фильтрации установлен в пищеблоке – детям с нового учебного года будут готовить еду из очищенной воды.