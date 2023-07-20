В Уфе прошла Всероссийская спартакиада финансово-экономических органов

Столица Башкортостана впервые принимала такие соревнования, до этого они проводились в других регионах страны. Всего собралось свыше 700 участников. На открытии в красочном шествии прошли флаги округов и регионов России, а также финансовых и образовательных организаций страны. Столицу нашей республики посетил руководитель федерального казначейства Роман Артюхин.

Мы собрались, чтобы в соревновательном духе провести спартакиаду финансово-экономических органов. Здесь присутствуют и работники казначейства, финансисты, наши коллеги из образовательных учреждений.

Роман Артюхин, руководитель Федерального казначейства

Мы рады, что именно Уфа была выбрана местом проведения масштабного мероприятия – Всероссийского антикоррупционного форума, и, конечно же,  спартакиады финансово-экономических органов РФ.

Лира Игтисамова, заместитель Премьер-министра Правительства - министр финансов Республики Башкортостан

За один день команды федеральных округов сумели выявить лучших в плавании, настольном теннисе, волейболе и других дисциплинах.  По итогам в общекомандном зачете первое место заняли спортсмены Западного федерального округа, на второй строчке расположился дальневосточный, ну а тройку замкнул центральный федеральный округ.

Большая благодарность организаторам, потому что это очень важное для развития мероприятие.

Владимир Филиппов, участник спартакиады
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