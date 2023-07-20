В Уфе прошла Всероссийская спартакиада финансово-экономических органов

Столица Башкортостана впервые принимала такие соревнования, до этого они проводились в других регионах страны. Всего собралось свыше 700 участников. На открытии в красочном шествии прошли флаги округов и регионов России, а также финансовых и образовательных организаций страны. Столицу нашей республики посетил руководитель федерального казначейства Роман Артюхин.