В Уфе прошла Всероссийская спартакиада финансово-экономических органов

Столица Башкортостана впервые принимала такие соревнования, до этого они проводились в других регионах страны. Всего собралось свыше 700 участников. На открытии в красочном шествии прошли флаги округов и регионов России, а также финансовых и образовательных организаций страны. Столицу нашей республики посетил руководитель федерального казначейства Роман Артюхин.
За один день команды федеральных округов сумели выявить лучших в плавании, настольном теннисе, волейболе и других дисциплинах. По итогам в общекомандном зачете первое место заняли спортсмены Западного федерального округа, на второй строчке расположился дальневосточный, ну а тройку замкнул центральный федеральный округ.