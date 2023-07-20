В Уфе установят новый арт-объект в саду имени Аксакова

В уфимском саду имени Аксакова появится новый арт-объект "Детство" со скульптурами писателя и его семья. Стоимость арт-объекта составила 10,7 млн рублей.

Средства для создания и установки объекта выделят из федерального, регионального и городского бюджетов. Тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Проект будет представлять собой 5 бронзовых фигур – С.Т. Аксакова, его супруги, старшего сына, дочери, а также спаниеля. Арт-объект будет изображать момент прогулки семьи, а стиль скульптур будет относиться к XVIII-XIX веку. Подрядчик должен будет установить объект до 30 сентября текущего года.