В Башкирии можно будет быстрее получить дубликаты документов, оформленных в Беларуси

Одно окно между жителями Башкортостана и города Минска. В Уфе договорились о запуске проекта по предоставлению дубликатов документов ЗАГСа.

Жители двух стран через МФЦ и службы «Одно окно» смогут запрашивать повторные свидетельства и справки, оформленные органами записи актов гражданского состояния России или Беларуси.

Сейчас процедура занимает минимум два месяца, а после реализации пилотного проекта срок сократится до двух недель. Будет разработана соответствующая дорожная карта. Также в планах предоставлять услуги не только для граждан, но и для бизнеса.