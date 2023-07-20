В Башкирии в 2023 году заключено более 4 тыс. военных контрактов

Пункты набора продолжают работать. Зачастую контракты подписываются группами односельчан, друзьями. Многие идут вслед за товарищами. В военкомате отмечают их сплоченность и патриотический настрой.

Есть товарищи из моего района, моей деревни, кто-то уже находится в зоне СВО. Это мой выбор, мои родители со мной здесь, мама понимает.

Сергей Чернов, военнослужащий по контракту /Гафурийский район/

Договоры могут заключить мужчины возрастом до 60 лет, в исключительных случаях – до 65. Подписать соглашение имеют право и не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Минимальный срок – от шести месяцев. Жителям Башкортостана, желающим заключить контракт, нужно обратиться по единому справочному номеру 117. Каждый инструктор по виду и роду войск определяет степень готовности желающих и их военно-учетную специальность.

Приходят и не проходившие службу по контракту и даже срочную службу. Есть и принимавшие участие в СВО, есть те, у кого за плечами не один контракт.

Сергей Родинко, начальник пункта набора на военную службу по контракту
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