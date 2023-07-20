В Башкирии в 2023 году заключено более 4 тыс. военных контрактов

Договоры могут заключить мужчины возрастом до 60 лет, в исключительных случаях – до 65. Подписать соглашение имеют право и не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Минимальный срок – от шести месяцев. Жителям Башкортостана, желающим заключить контракт, нужно обратиться по единому справочному номеру 117. Каждый инструктор по виду и роду войск определяет степень готовности желающих и их военно-учетную специальность.