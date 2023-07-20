В Башкирии многодетные семьи могут получить помощь в погашении ипотеки

Многодетные семьи в республике могут полностью или частично снять нагрузку по ипотечному кредиту. Из федеральной казны в этом году выделены дополнительные средства на реализацию действующей программы. На какую сумму могут рассчитывать семьи и как ее получить?

Люция Чыкрыжова с семьей более 15 лет жила в многоквартирном доме. На покупку частного жилья смотивировала третья беременность. Дом оформили в ипотеку. У каждого ребенка теперь своя комната, а гулять в собственном дворе малышу безопаснее. Узнав о программе поддержки многодетных, Чыкрыжовы обратились в банк и в первый раз получили отказ. Такая ситуация возможна, если документов недостаточно или они оформлены неверно. Вновь семья подала заявку через год. В течение месяца она получила государственную субсидию на частичное погашение ипотеки.

Это для нас помощь, процент снизился по ипотеке. Люция Чыкрыжова

Программа была запущена в 2019-м году. По поручению президента страны из федерального бюджета выделены дополнительные средства на ее реализацию. К слову, деньги получить на руки невозможно. Сумма напрямую уходит в банк, который предоставил ипотечный кредит.

Сумма – 450 тысяч рублей. Граждане должны обратиться в банк или через Госуслуги. Анастасия Сабликова, руководитель пресс-службы Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан

Рассчитывать на поддержку государства могут семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года. При этом возраст старших детей не учитывается.

После одобрения деньги поступят в банк. В этом году в федеральном бюджете заложено более 60 млрд рублей. Роза Кузьменко, пресс-секретарь Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан