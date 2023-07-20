В Башкирии прошел первый в этом году агросеминар в формате «День поля»

Использовать свою землю нужно не на истощение, а на пополнение. Как это сделать, обсуждали на агросеминаре, который прошёл в Давлекановском районе. Мероприятие, организованное сразу несколькими компаниями по производству и реализации биопрепаратов, семян и сельскохозяйственной техники, прошло на базе хозяйства «Регион Агро» и стало первым в череде региональных совещаний в формате «День поля» в текущем году.