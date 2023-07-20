В Башкирии прошел первый в этом году агросеминар в формате «День поля»

Использовать свою землю нужно не на истощение, а на пополнение. Как это сделать, обсуждали на агросеминаре, который прошёл в Давлекановском районе. Мероприятие, организованное сразу несколькими компаниями по производству и реализации биопрепаратов, семян и сельскохозяйственной техники, прошло на базе хозяйства «Регион Агро» и стало первым в череде региональных совещаний в формате «День поля» в текущем году.
Участники семинара, в том числе гости из других регионов страны, осмотрели опытные посевы зерновых культур, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы. На всех из них, кроме традиционных препаратов, использовали биопрепараты компании «БашИнком», которые уже показали свой положительный эффект. Продолжая тему эффективного растениеводства, министр сельского хозяйства республики привел пример с сахарной свёклой.