В Уфе в рамках антикоррупционного форума состоялся матч по следж-хоккею

В рамках Всероссийского антикоррупционного форума состоялся товарищеский матч по следж-хоккею. Открыли спортивное мероприятие премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин. На площадке «Уфа-Арены» встретились «Звезда» из Санкт-Петербурга и «Башкирские пираты».

Каждый из вас делает свой вклад в копилку развитию спорта в Башкортостане и в Российской Федерации. Хотел бы еще раз поблагодарить организаторов и поздравить всех с праздником.

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан

За команду «Звезда» с недавнего времени выступают Максим Рогатюк и Дмитрий Борисов. Оба в прошлом году вернулись со спецоперации. Максим получил ранение фугасным снарядом вражеского танка, был награждён медалью «За отвагу». Дмитрий подорвался на мине и лишился обеих ног. За заслуги перед Отечеством он награждён орденом Мужества. Следж-хоккей помогает пройти психологическую реабилитацию и продолжать заниматься любимым видом спорта.

В юности хоккеем занимался, мне нравилось. Если мне такая возможность выпала, я продолжу.

Максим Рогатюк, игрок следж-хоккейной команды «Звезда»

От игры в восторге, впервые на таком уровне игра проходит. Очень много эмоций, слишком необычно. Мы серьезно не занимались хоккеем, и уровень слишком высокий.

Дмитрий Борисов, игрок следж-хоккейной команды «Звезда»
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