В Хайбуллинском районе Башкирии прошел забег «Гонка героев»

В Хайбуллинском районе 90 участников различных структур проверили свои силы в экстремальном забеге «Гонка героев». Стадион «Урожай» села Акъяр на один день превратился в полосу искусственных и естественных препятствий. Разминку для участников провел гость мероприятия – обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин.

«Гонка героев» – это проект, который запоминается людям навсегда. Люди меняют свою жизнь, начинают заниматься спортом. Лучше понимают, как работать в команде. Сегодняшний праздник мы посвящаем Хайбуллинскому району и всем его жителям.

Эдуард Шафеев, руководитель проекта «Гонка героев» в Республике Башкортостан

Экстремальную полосу препятствий решились преодолеть 15 команд. Герои прошли 17 испытаний: переносы грузов, лазание по канатам, вертикальные заборы, ползание под машиной и другие. Для выполнения заданий пришлось даже окунуться в холодную воду. Особую сложность составило испытание по преодолению рукоходов. Показав лучшее время, победителем и призерами стали команды предприятия «Башкирская медь». Все они примут участие в «Гонке героев» в Уфе 9 сентября.

Начали легко быстро, бодро. Потом начали уставать, но с поддержкой капитана все получилось.

Аксан Алибаев, участник соревнований

Кровь кипит, адреналин. Столько эмоций. Хотелось бы, чтобы это каждый год проводилось.

Римма Рахметова, участница соревнований
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