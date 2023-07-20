В Башкирии Международный день шахмат отметили десятками турниров

В Уфе организовали сеанс одновременной игры, а также устроили соревнования с ребятами из разных городов и районов. Кому-то посчастливилось сыграть с международным гроссмейстером.

Десять, а то и 17 против одного. Но только за шахматной доской. И возраст здесь неважен. Пятилетнюю Диану Мягдееву из-за стола еле видно, но она не побоялась сыграть против международного гроссмейстера Дениса Хисматуллина. Уже сам факт возможности сыграть с международным гроссмейстером, кстати, единственным в нашей республике – уже стимул. Именно поэтому организаторы решили отметить день шахмат одновременным сеансом игры. Принять участие мог любой желающий.

А юная Диана Зайцева может похвастаться, что заняла положение по ту сторону шахматной доски. Сегодня она выступила сеансером.

Шахматное сердце сегодня пульсировало и в «Арт-квадрате». Там организовали четыре турнира. На соревнования приехали ребята из разных городов и районов, в том числе из Гафурийского. Даниил Никифоров – единственный, кто играет в шахматы в своей семье.