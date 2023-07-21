В Башкирии сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 100 кг наркотиков

За полгода сотрудники полиции раскрыли свыше 13 700 преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких составов. Достигнута абсолютная раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений. Раскрыто более 800 преступлений прошлых лет, в том числе около 200 — тяжких и особо тяжких составов. Зафиксировано свыше 9000 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

пресс-служба МВД по РБ