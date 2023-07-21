В Башкирии сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 100 кг наркотиков
С начала года сотрудники полиции в Башкирии пресекли 13 тысяч преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и изъяли свыше 100 кг запрещенных веществ. Об этом рассказали в ходе коллегии МВД.
За полгода сотрудники полиции раскрыли свыше 13 700 преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких составов. Достигнута абсолютная раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений. Раскрыто более 800 преступлений прошлых лет, в том числе около 200 — тяжких и особо тяжких составов. Зафиксировано свыше 9000 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
пресс-служба МВД по РБ
Также зафиксировано снижение количества преступлений, на которые пошли ранее судимые лица в состоянии алкогольного опьянения.