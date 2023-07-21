В Башкирии соберутся ремесленники на фестивале гостеприимства «Купец 2.0»

В башкирском Стерлитамаке готовятся к встрече гостей фестиваля гостеприимства «Купец 2.0». Мероприятие пройдет 19 августа в историческом центре города. Основная тема: путешествия.

По состоянию на 21 июля количество зарегистрированных участников составило 240 человек. Среди них – ремесленники и производители из разных регионов страны: Челябинской и Самарской области, Татарстана, Краснодарского края и Удмуртии. Также свои заявки на участие в проекте подали ремесленники из Казахстана.

В настоящее время более 20 рестораторов Стерлитамака готовят специальное купеческое меню, в котором будут представлены русская, азиатская, европейская и башкирская кухни.

Кроме того, для гостей и участников фестиваля на площадке проекта состоится праздник Хлеба, будут работать фотозоны, пройдут театрализованные представления и мастер-классы, можно будет покататься на каретах и каруселях.

А еще у участников будет возможность отправиться прямо с фестивальной площади на экскурсию, в ходе которой можно полюбоваться красотами Башкирии.

Вечером Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан порадует гостей классической музыкой.