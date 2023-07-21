В Башкирии за год количество самозанятых граждан выросло на 53%

По состоянию на 1 июля текущего года количество самозанятых в Башкирии составляло 153,4 тысячи человек. Данный показатель вырос на 53,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают в республиканском правительстве.
За первые полгода 2023 года самозанятые жители республики внесли в бюджет общую сумму 197,1 млн рублей, что в 1,6 раза выше 2022 года.
Деятельность самозанятых граждан в Башкирии охватывает различные сферы. В их числе – ремонт и строительство, автоперевозки, реклама, репетиторство, а также продажа собственной продукции и предоставление парикмахерских услуг в парикмахерских и салонах красоты.