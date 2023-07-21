В Башкирии с начала года в смертельных ДТП погибли 144 человека

За первые полгода произошло порядка 1500 автомобильных происшествий на дорогах Башкирии. Об этом сообщил министр внутренних дел республики генерал-майором полиции Александр Прядко.

В этих ДТП жизнь потеряли 144 человека, а 1810 получили травмы различной степени тяжести.

По словам руководителя ведомства, из общего числа ДТП 219 произошли с участием несовершеннолетних: погибли трое детей, 238 получили ранения.