В Башкирии вооруженная группировка похитила человека

В ведомстве сообщили, что это произошло в селе Якшимбетово Куюргазинского района. В августе 2022 года ночью между одним из подсудимых и местным жителем случился конфликт, о чем последний сообщил своему товарищу, который собрал своих знакомых с целью похитить и избить мужчину.

Чтобы узнать место жительства обидчика, они приехали в село, схватили случайного прохожего, усадили его в автомобиль и несколько раз выстрелили ему в ногу из травмата. У дома оппонента злоумышленники вооружились, скрыли свои лица балаклавами и представившись сотрудниками силовых структур, проникли в дом, посадили мужчину в машину и увезли. По дороге они перетащили его в багажник авто. И уже в пути их задержала полиция.