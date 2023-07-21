В Башкирии в программу для учителей на селе внесены изменения

Правительство Башкирии внесло изменения в документ, который регулирует выплаты для учителей, работающих в сельской местности. Постановление об этом было подписано в Правительстве региона.

Подчеркнем, что сельским учителям предоставляется единовременная выплата в случае переезда на работу в сельскую местность. Например, в села, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением не более 50 тысяч человек. Размер этой выплаты составляет 1 млн рублей.

В соответствии с условиями программы, учитель обязан отработать пять лет в школе с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю.