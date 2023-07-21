Телеканал БСТ объявляет кастинг ведущих

На главном телеканале республики стартует кастинг ведущих. Стать участником кастинга и получить работу на БСТ может каждый желающий в возрасте от 22 до 50 лет.

Желающим необходимо заполнить и прислать анкету до 17:00 4 августа 2023 года. Всех тех, кто пройдет предварительный отбор, ждут на кастинг 7 августа 2023 года. Рассматриваются анкеты как мужские, так и женские, в том числе на русском и башкирском языках.