В Башкирии проверили уфимскую больницу с антисанитарными условиями

В пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии сообщили о видеоматериале из социальных сетей, на котором зафиксированы антисанитарные условия в одной из больниц Уфы.

Представители ведомства сообщили, что в настоящее время проводится проверка медицинского учреждения совместно с прокуратурой Орджоникидзевского района Уфы. По итогам проверки уже выявлены нарушения санитарного законодательства. В отношении ответственных лиц будут применены административные меры воздействия.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, на котором тараканы бегали по стенам стационара. Автор видео утверждал, что запись сделана в отделении гнойной хирургии на 2-м этаже больницы № 8 Уфы. Он также подчеркнул, что присутствие насекомых в медицинском учреждении неприемлемо и представляет серьезную угрозу для пациентов и сотрудников.

Комментируя данную ситуацию, Минздрав РБ заявил, что местоположение, где был снят видеоматериал, определить невозможно. Попытки связаться с автором материала не увенчались успехом, так как он решил сохранить анонимность.