В Уфе ребенок упал в открытый колодец и получил серьезные травмы

Накануне вечером в Кировском районе Уфы произошел несчастный случай с 4-летним ребенком. Сообщается, что малыш упал в открытый колодец возле жилого дома № 31 по улице Степана Кувыкина.

Мальчика доставили в нейрохирургическое отделение больницы № 17, где врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму. На теле ребенка – множество ссадин и ушибов.

Известно, что на данной территории ведутся работы по благоустройству. На данный момент устанавливается подрядчик, ответственный за проведение этих работ. Отмечается, что люк теплокамеры был закрыт сотрудниками МУП УИС, и работ в камере не проводилось.