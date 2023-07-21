В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело

В Аскинском районе зафиксировали смертельный пожар. Инцидент произошёл в деревне Кубиязы.

Огнём охватило жилой дом и баню по улице Садовой. На место происшествия прибыли экстренные службы. В сгоревшем доме было найдено тело 57-летнего мужчины.

Вскоре следователи выяснили жуткие подробности инцидента. По предварительной информации, мужчина сам поджёг дом, чтобы уйти из жизни. Причиной такого поступка стала неразделенная любовь. Погибший оставил видеозапись, в которой объяснил случившееся.