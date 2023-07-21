В Башкирии нашли зуб шерстистого мамонта

На берегу реки Юрюзань в Башкирии была обнаружена удивительная находка. Местный житель во время рыбалки нашёл странный камень с симметричными насечками.
Находка была сделал в окрестностях геологического разреза Мечетлино. После тщательного анализа и детального изучения эксперты пришли к выводу, что это не просто камень, а зуб шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius).
Зуб был классифицирован на основании его уникальной структуры и характерных особенностей, свойственных для данного вымершего млекопитающего периода плейстоцена.
В геопарке ЮНЕСКО «Янган-Тау» отметили, что данное открытие является отличным примером потенциала исследования палеонтологических находок на территории парка и может внести значимый вклад в понимание климатических и экологических условий, характеризовавших период существования мамонтов.
Фото: геопарк ЮНЕСКО «Янган-Тау».