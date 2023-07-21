С сентября жители Башкирии смогут обратиться к органам власти через Госуслуги

С 1 сентября этого года в силу вступит закон, который позволит гражданам направлять свои обращения в органы власти всех уровней с помощью портала «Госуслуги». До 1 января 2025 года к услуге подключатся абсолютно все ведомства.

Пользователи через свой личный кабинет на «Госуслугах» смогут обратиться к любому чиновнику регионального или федерального уровней.

Обращения, в соответствии с законодательством, будут рассмотрены в течение 30 дней. При этом нововведение позволяет сократить срок рассмотрения типовых обращений.