В Уфе рассказали о работе модернизированной лаборатории РКБ

Еще больше жителей республики могут получить точную диагностику организма вовремя. В клиническо-диагностическую лабораторию РКБ им. Куватова закупили гематологический, биохимический и иммунохимический анализаторы. Там проводят порядка 460 видов исследований. Туда доставляют биоматериалы пациентов поликлиник южной части Уфы, а также из централизованных лабораторий республики. Не так давно в современной лаборатории открылась новая служба, где с помощью автоматического анализатора на основе современной методики выявляют уровень гликированного гемоглобина. Простыми словами – сахара в крови.

Столько единиц инсулина в день нужно для Надежды Ивановны, чтобы снизить уровень глюкозы в крови. Она страдает диабетом второго типа. Уже около 30 лет пенсионерка постоянно контролирует уровень сахара в организме.

Важно не только самой контролировать уровень сахара, но и наблюдаться у врача-эндокринолога и сдавать анализы. После забора крови в поликлинике биоматериал в пробирке отправляется в высокотехнологичную клинико-диагностическую лабораторию Республиканской клинической больницы. Здесь не так давно открылась новая служба, где с помощью автоматического анализатора на основе современной методики специалисты выявляют уровень сахара в крови.

В лаборатории уже проводят порядка 460 видов исследований. Анализы привозят в термоконтейнерах с 11:00 до 14:00 часов дня и помещают в специальный аппарат –в сортировщик.

Сортировщик образцов крови распределяет каждую пробирку по видам исследований. При помощи считывания штрих-кодов. Через него проходит около 6 тысяч биоматериалов в день.

Далее образцы с индивидуальным штрих-кодом пациента попадают в анализаторы. Один из них – биохимический. За час работы он производит до 2,5 тысячи исследований. Результаты всех анализов сразу же автоматически поступают в единую информационную систему, доступ к которой есть у всех врачей, а пациентам приходит уведомление в Госуслугах. Благодаря такому методу потерять биоматериал невозможно.