«Кто дежурный?»: школьников Башкирии снова будут приучать к труду

Накануне депутаты Госдумы приняли закон, который устанавливает обязанность школьников заниматься общественно полезным трудом. Основная цель: укрепление понятия «воспитание» путем формирования у учеников ответственного отношения к труду.

Согласно нововведению, будет отменен запрет на привлечение школьников к трудовым обязанностям без их согласия или согласия их родителей, что предусмотрено частью 4 статьи 34 закона «Об образовании в РФ». По словам парламентариев, такое решение позволит научить детей понимать значимость труда.