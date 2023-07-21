«Кто дежурный?»: школьников Башкирии снова будут приучать к труду

Накануне депутаты Госдумы приняли закон, который устанавливает обязанность школьников заниматься общественно полезным трудом. Основная цель: укрепление понятия «воспитание» путем формирования у учеников ответственного отношения к труду.
Согласно нововведению, будет отменен запрет на привлечение школьников к трудовым обязанностям без их согласия или согласия их родителей, что предусмотрено частью 4 статьи 34 закона «Об образовании в РФ». По словам парламентариев, такое решение позволит научить детей понимать значимость труда.
Примеры общественно полезной работы, которую могут выполнять учащиеся, включают уборку в классе, посадку деревьев и цветов на территории школы, участие в оформлении класса или школьной площадки к различным мероприятиям, а также помощь в библиотеке или музее.