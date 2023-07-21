Уфимские хирурги провели уникальную операцию подростку с редкой «травмой ныряльщика»

Врачи детской клинической больницы № 17 г. Уфы вместе с нейрохирургом РКБ

им. Г. Г. Куватова успешно провели редкую и очень сложную операцию на шейном отделе позвоночника 15-летнего мальчику.

Его родители рассказали, что ребенок получил травму во время купания в необорудованном месте: нырнул и ударился головой о дно водоема, что и привело к получению так называемой «травмы ныряльщика».

В стационаре по результатам КТ- и МРТ-исследований у мальчика был обнаружен компрессионный оскольчатый перелом тела и дужек позвонка.

Опасность состояла в том, что отломленная часть позвонка могла сместиться далее и причинить вред спинному мозгу. Это могло привести к серьезным неврологическим нарушениям, затрагивающим верхние и нижние конечности. Кроме того, операции на шейном отделе у детей считаются редкими и чрезвычайно сложными медицинскими процедурами, которые требуют максимально тщательной и аккуратной работы хирургов, рассказали врачи.