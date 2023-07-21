В республиканском кардиоцентре действует спецпрограмма для участников СВО и членов их семей

В Башкирии разработана спецпрограмма лечения и реабилитации, предназначенная для участников СВО и членов их семей. Эта программу разработали специалисты Республиканского кардиологического центра (РКЦ) с целью оказания комплексного и специализированного медицинского ухода.

Новая программа направлена не только на устранение физических проблем, но и на восстановление душевного равновесия бойцов-участников спецоперации и их близких.

По поручению Главы республики Радия Хабирова кардиоцентр начал разрабатывать программы лечения и реабилитации еще в сентябре 2022 года.

Главный кардиолог Министерства здравоохранения Башкирии и руководитель РКЦ Ирина Николаева подчеркнула, что сегодня центр использует самые передовые медицинские технологии, опирается на многолетний опыт и профессионализм своих сотрудников для поддержания здоровья военных. Работая с этой особой категорией пациентов, медики осознают, насколько важна этим людям их помощь.

С 2022 года кардиологический центр приоритетно предоставляет все виды медицинской помощи по профилю кардиологии для военнослужащих и их семей, включая высокотехнологичные методы лечения.

С начала предыдущего года в РКЦ обратились 60 участников специальной военной операции, из которых 15 получили лечение в стационаре. Около 80 родственников участников СВО обратились в кардиоцентр за консультацией, и 78 из них также получили стационарное лечение.