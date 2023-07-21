Международные летние игры сурдлимпийцев в Уфе соберут рекордное количество участников

23 июля в Уфе стартуют международные летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые соберут спортсменов из 32 стран. В этом грандиозном спортивном событии примут участие более 700 соревнующихся, а российская команда состоит из 495 человек.

Впечатляющая поддержка ожидается со стороны болельщиков – свыше двух тысяч человек.

Участникам соревнований предстоит сразиться за звание лучших в 21 дисциплине спорта глухих. А именно: бадминтон, гандбол, баскетбол, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, велосипедный спорт, спортивное ориентирование, волейбол, каратэ, тхэквондо, футбол, греко-римская борьба, дзюдо, самбо, теннис, а также боулинг и другие. Соревнования пройдут на 13 спортивных площадках башкирской столицы.

Также на играх будет работать около 300 волонтеров, из которых 100 направила Федерация спорта глухих России, а 200 человек – простые жителей Уфы.

В Правительстве Башкирии рассказали, что число участников соревнований составит более тысячи, а болельщиков прибудет до трёх тысяч человек. Общий бюджет мероприятия составляет 334 млн рублей. Из этой суммы 292 миллиона рублей предоставит федеральный бюджет и порядка 42 млн рублей выделено из республиканского бюджета.