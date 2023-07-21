В Башкирии до конца этого года ликвидируют пять несанкционированных свалок

В рамках нацпроекта «Экология» в шести крупных городах Башкирии приступили к устранению объектов накопленного экологического вреда, сообщает Минэкологии республики.

В настоящее время в соответствии с утвержденными графиками ведутся работы по устранению экологически опасных объектов в городах Баймак, Благовещенск, Давлеканово, Стерлитамак, Сибай и Кумертау.

На сегодняшний день готовность свалки в Баймаке составляет 90%, Сибае - 55%, Стерлитамаке - 60%, Давлеканово - 55%, Благовещенске - 45% и Кумертау - 40%.